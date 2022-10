Ganhos com o turismo superam o pré-Covid

As receitas do alojamento turístico em Portugal durante o mês de agosto deste ano atingiram cerca de 800 milhões de euros, o que representa um crescimento de 25% face ao mesmo mês de 2019, ano que antecedeu a pandemia, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O crescimento é naturalmente mais expressivo quando a comparação é feita com os dados do ano passado – houve uma subida de 55% na receita –, dado que em parte do ano as restrições causadas pela Covid-19 limitaram a atividade em vários setores da Economia.A explicação para estes bons resultados ganha maior lógica com os 3,4 milhões de hóspedes e 9,9 milhões de dormidas registados em agosto, valores mensais que segundo o INE são os mais elevados desde que estes dados são recolhidos. Face a agosto de 2019, os hóspedes cresceram 1,2% e as dormidas aumentaram 2,8%, avança a entidade estatística nacional.Tendo em conta os primeiros oito meses de 2022, considerando a generalidade dos meios de alojamento (hotéis, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 19,4 milhões de hóspedes e 47,1 milhões de dormidas. Comparando com 2021, neste último segmento houve um acréscimo de 133,8%, mas face ao ano antes da pandemia foi registado um decréscimo de 3%.Os municípios com maior representatividade no total nacional da atividade turística em agosto foram Lisboa e Albufeira, concentrando, em conjunto, 27,1% do total de dormidas . O município de Lisboa atingiu 1,5 milhões (14,9% do total) e em Albufeira registaram-se 1,2 milhões de dormidas (12,2% do total). O Funchal contou com 6,2% do total de dormidas (613,7 mil), seguido do Porto, com 6% (591,7 mil). De janeiro a agosto, Grândola teve a maior quota de residentes (68,7%), seguindo-se Porto Santo (60%).