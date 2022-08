A Caixa Geral de Depósitos (CGD) penhorou o único bem em nome de Joe Berardo, uma garagem no Funchal, com 25 metros quadrados. O valor base fixado é de 25 mil euros, mas a última licitação estava este domingo em 12 751,25 euros.O leilão para a venda da garagem do madeirense, noticiada este domingo pelo jornal ‘Eco’, termina a 28 de setembro. O processo envolvendo a CGD conta com 11 arguidos, entre os quais Joe Berardo, por suspeita de fraude e abuso de confiança.