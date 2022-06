O alargamento do prazo de garantia de dois para três anos tem-se revelado “como um fator gerador de grande instabilidade e fortes constrangimentos no setor automóvel e muito em particular no segmento do comércio dos automóveis usados”. O alerta para o estrangulamento do setor é da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) e será um dos temas principais do encontro sobre usados que se realiza no próximo sábado em Coimbra.









