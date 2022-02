É uma diferença de 10 euros aquela que é praticada entre o preço de uma botija de gás em Espanha e em Portugal. Quem vive nas zonas transfronteiriças, como a população do concelho de Chaves, aproveita os preços bem mais convidativos do lado de lá da fronteira e, percorrem pouco mais de 10 quilómetros, no máximo, para comprarem o gás para o uso doméstico.