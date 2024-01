É mais um produto que aumenta de preço. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) diz que o preço do gás de garrafa vai aumentar em janeiro.O preço de referência do GPL Butano de 13 quilos vai subir para os 31,44 euros (estava em 31,266 no mês passado), ao passo que a botija de propano de 11 quilos vai subir de 29,83 euros para os 30,48 euros.A garrafa de 45 quilos vai ultrapassar os 110 euros (subida de mais 2,5 euros).