Gás natural fica mais barato em julho

Uma família, sem filhos, que tenha uma fatura de 11,83 euros por mês, vai poupar dois cêntimos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 18:15

Os consumidores domésticos terão uma redução na tarifa do gás natural no próximo mês de julho de -0,2%.



Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) uma família, sem filhos, que tenha uma fatura de 11,83 euros por mês, vai poupar dois cêntimos.



Para uma família, com dois filhos, que tenha uma fatura mensal de 22,12 euros, a poupança será de cerca cinco cêntimos por mês.