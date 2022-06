Os consumidores de gás natural do mercado regulado, que já estão a pagar mais desde abril, vão ter mais dois aumentos até ao final do ano. Um agravamento na tarifa de 3,3% a partir de 1 de julho e um outro de 3,9% no próximo mês de outubro.



Os aumentos foram anunciados ontem pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e são justificados pelo "contexto de forte incerteza, marcada pela escassez de oferta face à procura de matérias-primas e energia devido à situação pandémica de Covid-19 e à guerra na Ucrânia".









