O preço do gasóleo alivia esta semana, descendo cerca de 1 cêntimo, enquanto o litro da gasolina sobe na mesma proporção, segundo fontes do mercado. Trata-se de uma inversão da tendência das últimas semanas, que estava a penalizar o preço do litro do gasóleo.



A semana fechou com o preço médio do gasóleo a fixar-se em 1,815 euros e o da gasolina em 1,859 euros, de acordo com os dados da Direção-Geral da Energia e Geologia (DGEG).









