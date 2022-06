O preço do gasóleo deverá aumentar esta segunda-feira entre quatro e seis cêntimos por litro, enquanto a gasolina poderá descer entre dois e quatro cêntimos, segundo fontes do setor.



Após uma subida na semana passada de cerca de 13 cêntimos no preço do litro do gasóleo, os valores que os automobilistas vão pagar por este combustível a partir desta segunda-feira corresponderão a novos máximos históricos.









