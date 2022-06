O preço dos combustíveis deverá baixar na próxima semana. O litro do gasóleo cairá até três cêntimos e o da gasolina um cêntimo, segundo fontes do setor.O Ministério das Finanças avançou ontem que com as medidas do Governo para baixar o custo dos combustíveis – revisão semanal do ISP e redução das taxas deste imposto para o equivalente à taxa do IVA de 13% –, os descontos no litro do gasóleo estão nos 22,2 cêntimos e no da gasolina 25,9.