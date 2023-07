O preço dos combustíveis deverá registar uma subida significativa na próxima semana, com o litro do gasóleo a subir na ordem dos 6,5 cêntimos por litro e o da gasolina a disparar até sete cêntimos, avançaram esta sexta-feira fontes ligadas ao setor. O aumento dos custos do petróleo nos mercados internacionais esta semana ajuda a explicar este novo acréscimo no valor da fatura paga pelos consumidores.









Tendo em conta os preços médios nacionais divulgados dos combustíveis no final desta semana pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a gasolina simples 95 deverá fixar-se, em média, a partir da próxima segunda-feira, nos 1,730 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo simples poderá alcançar os 1,545 euros por litro.

De acordo com dados divulgados esta semana pela Entidade Reguladora do Setor Energético, o preço médio de venda da gasolina 95 simples em Portugal foi no segundo trimestre superior em 4,7 cêntimos por litro aos valores médios nos 27 Estados-membros da União Europeia, enquanto no gasóleo simples foi inferior em 5,1 cêntimos.









Leia também Governo mantém descontos nos combustíveis em agosto Entretanto o Governo fez saber esta sexta-feira que manterá inalterado em agosto o desconto no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) que está em vigor e que se traduz num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina.

No entanto, e ao mesmo tempo, o executivo decidiu também continuar o descongelamento gradual da taxa de carbono, iniciado no mês de maio, com uma atualização já a partir do próximo mês de dois cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina.