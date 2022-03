Gasóleo e gasolina descem pela primeira vez este ano

O s preços dos combustíveis vão baixar, segunda-feira, pela primeira vez este ano. O gasóleo vai descer 17 cêntimos e a gasolina 13 cêntimos, segundo contas do Executivo que, contrariamente ao que tinha anunciado, não vai aumentar o ISP, revertendo toda a descida para os consumidores.A queda histórica no preço dos combustíveis, como o CM antecipou, deveria resultar numa redução da receita do IVA que conduziria a um ajustamento das taxas unitárias do ISP em 2,6 cêntimos, no caso do gasóleo, e dois cêntimos no caso da gasolina, de acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias.