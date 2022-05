Os preços dos combustíveis deverão voltar a registar subidas na próxima segunda-feira, com o gasóleo a aumentar na ordem dos 3,5 cêntimos e a gasolina a ser mais cara na ordem dos três cêntimos, de acordo com informação avançada por fontes do mercado.









O Governo determinou esta sexta-feira a redução da taxa do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na gasolina, a partir da próxima semana, procurando amenizar a subida do preço prevista para segunda-feira. Já a taxa para o gasóleo manteve-se, o que poderá ser explicado pelo facto de na semana anterior este combustível ter baixado.

“Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 0,5 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira”, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças. Por sua vez, a taxa de ISP aplicável ao gasóleo vai ficar inalterada, avançou a mesma fonte.





Tendo em conta as medidas em vigor (mecanismo semanal da revisão do ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%), a redução da carga fiscal vai corresponder a 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24,6 cêntimos por litro de gasolina.