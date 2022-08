Os combustíveis vão voltar a aumentar, invertendo a tendência de queda que durava há 10 semanas consecutivas. O gasóleo vai conhecer a maior subida, com um aumento de 11 cêntimos o litro e a gasolina subirá meio cêntimo. A diferença de valores é explicada pelas cotações nos mercados internacionais, com a tonelada do gasóleo a conhecer uma subida sustentada desde dia 7.









