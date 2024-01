Os preços dos combustíveis vão registar esta segunda-feira uma nova subida, com o litro do gasóleo a ficar três cêntimos mais caro e o da gasolina 2,5 cêntimos, de acordo com fontes do setor. Tendo por base os preços divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, a gasolina simples 95 deverá fixar-se, em média, nos 1,688 euros por litro, e o gasóleo simples nos 1,609 euros. O aumento dos combustíveis não é alheio à valorização do crude, desde há três semanas, nos mercados internacionais.

