O preço dos combustíveis vai registar uma nova subida a partir da próxima semana. O gasóleo deverá registar o maior aumento, subindo cerca de dois cêntimos para 1,30 euros por litro.



Trata-se, segundo as contas do ‘Negócios’, de recuar a máximos de março do ano passado. Já a gasolina simples 95 octanas deverá subir pouco mais de 1 cêntimo por litro para os 1,45 euros. O acréscimo acompanha a evolução do petróleo e do euro.

Ver comentários