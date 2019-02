Próxima semana será marcada por novos aumentos de preços nos combustíveis, com o gasóleo a subir para níveis de novembro.

11:57

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, a refletir a subida das matérias-primas nos mercados internacionais. O euro quase não variou frente ao dólar, o que acabou por não ter impacto na evolução dos preços nas bombas de combustíveis.



Os aumentos deverão rondar os dois cêntimos por litro, em ambos os casos, de acordo com os cálculos do Negócios. Fonte do setor admite que o aumento na gasolina possa ascender a 2,5 cêntimos.