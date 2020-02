Gasolina e gasóleo mais caros a partir de segunda-feira

Os combustíveis vão ficar mais caros a partir de segunda-feira. Quer a gasolina, quer o gasóleo vão subir dois cêntimos por litro, o maior aumento semanal do ano.No caso do gasóleo, esta subida interrompe um ciclo de cinco semanas consecutivas de descida.O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,52%, para os 58,45 dólares.