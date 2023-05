Os combustíveis voltam a aumentar na próxima segunda-feira, após as descidas consistentes que colocaram os preços em valores inferiores aos praticados antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A partir de dia 15, o litro da gasolina deverá subir 3,5 cêntimos e o do gasóleo três cêntimos, de acordo com fontes ligadas ao setor.









