Gasolina em Portugal é 20 cêntimos mais cara do que em Espanha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O preço médio de venda da gasolina em Portugal é 20 cêntimos mais caro do que no país vizinho. A elevada carga fiscal afasta os valores entre os dois países, mostram os dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro). No gasóleo, a diferença fixa-se nos 16,6 cêntimos."Portugal apresentou em média para a gasolina 95 preços 20 cêntimos por litro acima dos praticados em ... < br />