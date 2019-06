Gasolina fica hoje mais barata oito cêntimos

Os preços dos combustíveis em Portugal vão registar esta segunda-feira uma descida significativa.O preço médio do litro de gasolina simples deverá baixar até oito cêntimos, enquanto a redução no gasóleo deverá situar-se nos cinco cêntimos por litro.Estas variações refletem a queda acentuada do valor pedido pela matéria-prima, mas também a alta do euro face ao dólar, já que a moeda norte-americana é a utilizada nos mercados internacionais para transacionar o petróleo.Deste modo, com a baixa de oito cêntimos, o preço médio de venda da gasolina nos postos de abastecimento nacionais deverá baixar para 1,50 euros por litro, o valor mais baixo desde março deste ano.Já o gasóleo deverá ser comercializado pelo preço médio de 1,324 euros por litro, o que corresponde ao nível mais baixo desde o início deste ano.Na semana passada, o preço do petróleo afundou para valores mínimos desde o início do ano, devido sobretudo aos receios dos investidores com os efeitos da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos na economia mundial.Já o euro ganhou face ao dólar devido à perspetiva de descida de juros nos Estados Unidos.