A próxima semana arranca com nova subida nos preços dos combustíveis. A gasolina deverá ficar até cinco cêntimos mais cara, enquanto o gasóleo poderá aumentar no mínimo um cêntimo, de acordo com os cálculos avançados pelo Ministério das Finanças.



Se recorrermos aos preços médios de venda divulgados pela Direção-Geral da Energia e Geologia e somarmos as subidas previstas pelo Executivo aos valores registados no arranque da semana, um litro de gasolina simples 95 poderá ser vendido a partir de segunda-feira por 1,883 euros e um litro de gasóleo simples poderá rondar 1,841 euros.









