Gasolina vendida em linha com preço de referência e gasóleo 0,4 cêntimos acima

A média do preço nas gasolineiras ficou, na semana passada, no caso do gasóleo, 0,4 cêntimos por litro acima da referência, enquanto a gasolina esteve em linha com o preço eficiente, apontou esta segunda-feira o regulador.

"Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve em linha com o preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 0,4 cêntimos por litro acima, no caso do gasóleo simples", apontou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no seu relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público.

Assim, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos "sem desvio" do preço eficiente, enquanto o gasóleo esteve 0,2% acima.

O preço eficiente corresponde ao valor médio semanal, determinado pela ERSE, em função da soma dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e respetivos fretes marítimos, logística primária, sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis, bem como a componente de retalho e os respetivos impostos, explicou o regulador.

Por sua vez, no que respeita aos preços com descontos, a gasolina 95 simples teve um desvio de -- 3,1%, face ao preço eficiente, e o gasóleo simples -- 4,1%.

Assim, a gasolina 95 simples esteve 5,6 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente e o gasóleo simples 7,2 cêntimos por litro.