Os preços dos alimentos estão a subir bem acima do valor médio da inflação do conjunto dos bens e serviços – 18,5% contra 8,4% –, assim o dizem os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a janeiro. A confirmação é feita pela Deco Proteste, que revela aumentos expressivos, alguns superiores a 30%, entre fevereiro de 2022 e o mesmo mês deste ano, num conjunto de produtos que integram as categorias de frutas e legumes, laticínios, peixe ou carne.









Ver comentários