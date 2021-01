Gasto médio nas compras do Natal na rede multibanco foi de 39,4 euros

O gasto médio nas compras feitas no período natalício, em dezembro, na rede Multibanco, ascendeu aos 39,4 euros, um aumento de 5,6% face a novembro, divulgou esta sexta-feira em comunicado a SIBS, gestora da infraestrutura.

"Os mais recentes dados do SIBS Analytics revelam que, durante o mês de dezembro de 2020 e em plena época natalícia, os portugueses gastaram em média 39,4 euros por compra na rede Multibanco, um incremento de cerca de 5,6% face ao mês anterior", pode ler-se no comunicado da SIBS divulgado.

De acordo com a gestora da rede Multibanco, o pico de operações aconteceu "no dia 24 de dezembro às 11 horas e 30 minutos, com 312 transações por segundo, sendo que o dia com maior número de compras físicas no ano de 2020 foi a 23 de dezembro, com +57% face à média diária de dezembro de 2020".