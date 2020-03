Gasto na proteção social foge à média europeia

Portugal está na primeira metade da tabela europeia dos gastos com políticas de proteção social, mas as verbas aplicadas - cerca de 35 mil milhões de euros ou 17,1% da riqueza criada anualmente - deixam o País abaixo da média dos Estados-membros da União Europeia (UE), que atinge os 19,2% do Produto Interno Bruto (PIB) comunitário.Os dados agora divulgados pelo Eurostat, organismo estatístico da UE, mostram que a Segurança Social na Finlândia foi a campeã no investimento em 2018, ao gastar 56,6 mil milhões de euros ou 24,1 do PIB do país. No extremo oposto, surge a Irlanda, que destinou para as políticas de proteção social 29,1 mil milhões de euros ou 9% da riqueza criada por aquele Estado-membro da UE no ano em apreço.Os 35 mil milhões de euros gastos pelo Estado português em 2018 nas diferentes vertentes da proteção social, seja em pensões, subsídios destinados às famílias ou no apoio em situação de desemprego, corresponderam a cerca de 96 milhões de euros por dia.A parte de leão (23,4 mil milhões de euros ou 11,5% do PIB) das verbas destinadas a esta área teve como destinatária a população com mais idade, nomeadamente para pagar benefícios adquiridos - por exemplo, as pensões de reforma - ou outros apoios como o complemento solidário para idosos.O montante que a Segurança Social gastou em 2019 em pensões e complementos ascendeu a 17,4 mil milhões de euros, um acréscimo de 5,3% face a 2018. Os dados em causa constam da execução orçamental da Segurança Social para a totalidade do ano passado e mostram que a maior fatia do bolo, cerca de 13,4 mil milhões de euros, se destinou a pagar as pensões de velhice, um crescimento de 4,5% no espaço de um ano. Já em pensões de invalidez foram pagos quase 1,2 mil milhões de euros, mais 7,1% do que em 2018.