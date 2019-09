Gastos com salários dos funcionários públicos disparam 900 milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As despesas com os salários dos funcionários públicos deverão aumentar, em 2019, cerca de 900 milhões de euros. Ao que oapurou, a nova previsão do Governo aponta para que os gastos com pessoal cresçam cerca de 50% face ao previsto no Programa de Estabilidade (PE) para 2019-2023 apresentado em abril. No final deste ano, a despesa com ordenados no Estado ascenderá a 22,6 mil milhões de euros.