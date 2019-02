Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastos com saúde e educação na União Europeia dão dedução no IRS

Prazo para registar e validar faturas no portal do fisco termina esta segunda-feira.

Por João Maltez | 09:58

Os contribuintes que em 2018 tiveram despesas de saúde ou educação noutros países da União Europeia (UE) podem registar as respetivas faturas no Portal das Finanças até amanhã, de modo a que sejam somadas aos restantes gastos que dão deduções no IRS.



O alerta do Fisco consta de um guia informativo sobre a campanha deste ano relativa àquele imposto, publicado este sábado pela pela Autoridade Tributária e Aduaneira no Portal das Finanças.



Em causa estão despesas de saúde, formação e educação, bem como encargos com arrendamento de imóveis associados às três situações. Este registo e validação das faturas têm de ser feitos até ao final do dia de amanhã, segunda-feira, e deve incluir todos os titulares de despesas de cada agregado familiar, incluindo os dependentes que em 2018 tenham estado, por exemplo, a estudar fora de Portugal.



Como as faturas emitidas noutros países podem não ter todos os campos habitualmente exigidos pelo portal e-fatura, é possível pedir apoio junto dos serviços das Finanças. A data de entrega da declaração anual decorre este ano entre 1 de abril e 30 de junho.