O Estado gastou até agora cerca de 3,7 mil milhões de euros na contratação de bens e serviços e de obras públicas. O concurso público liderou a contratação pública deste período representando praticamente metade do valor gasto nestes quase cinco primeiros meses de 2022.



O valor dos contratos públicos está, no entanto, abaixo do registado o ano passado, sobretudo devido à despesa com empreitadas de obras públicas, de acordo com os dados estatísticos do Portal Base.









