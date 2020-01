Gestão do Eurobic pressionada por branqueamento

O Banco de Portugal (BdP) está de olho na gestão do Eurobic e a pressionar mudanças na estrutura acionista que deverão culminar na saída de Isabel dos Santos.Segundo apurou o, a empresária arrisca perder os direitos de voto associados aos 42,5% que detém, ficando sem meios para atuar na instituição. Um mecanismo que a colocará entre a espada e a parede, podendo forçar a venda da posição a terceiros. Também o mandato da atual equipa de gestão, liderada por Teixeira dos Santos, está a acabar.Alguns membros dos órgãos sociais, cuja atuação está a ser investigada pelo BdP para apurar falhas no controlo ao branqueamento de capitais, deverão ver a idoneidade ser revista até março. As operações reveladas por um consórcio internacional de jornalistas (ICIJ) – caso do esvaziamento de uma conta da Sonangol no Eurobic na véspera da saída da empresária – levaram a um pedido de esclarecimentos do BdP, confirmou o regulador em comunicado.O supervisor tem ainda em marcha uma inspeção, com equipas a trabalhar nas instalações do Eurobic, que já garantiu ter posto fim às relações comerciais com entidades relacionadas com Isabel dos Santos.