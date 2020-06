Gestor-poeta projeta plano pós-pandemia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No passado dia 21 de abril, três dias antes de receber um telefonema do primeiro-ministro a convidá-lo para almoçar, António Costa Silva partilhou a ideia seguinte: "A crise mais importante das nossas vidas exige um novo pensamento, um novo modelo económico e social, uma nova ordem internacional."A 25 de abril, um dia depois de se sentar à mesma mesa com António Costa, o professor universitário, poeta e gestor ligado ao setor do petró...