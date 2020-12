Governador do Banco de Portugal é ouvido no parlamento sobre o Novo Banco

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é hoje ouvido pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), numa audição que decorrerá por videoconferência e versará sobre o Novo Banco.

O escrutínio parlamentar a Mário Centeno tem início às 09:30 numa reunião da COF que decorre no âmbito do plano de atividades da comissão, bem como no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PAN relativo a pagamento de bónus aos membros do conselho executivo do Novo Banco, e ainda e requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP relativo à Auditoria à instituição.

A audição decorrerá através de vídeoconferência, disse à Lusa fonte da Comissão de Orçamento e Finanças.