Governo admite maior redução salarial na TAP

O ministro das Infraestruturas admite maiores cortes salariais para evitar o despedimento de trabalhadores da TAP . "Estamos disponíveis para fazer essa avaliação", garantiu Pedro Nuno Santos em entrevista ao ‘Jornal de Negócios’ e à ‘Antena 1’.A possibilidade surgiu na sequência de uma proposta do Sindicato dos Pilotos que aponta para cortes superiores aos 25% definidos pelo Governo, à semelhança do que que aconteceu na Lufthansa, para travar despedimentos. "Nós estamos disponíveis para fazer essa avaliação. Ainda não vi [a proposta], aquilo que me disseram é que é proposto um corte maior e nós não estamos fechados a isso, é uma avaliação que se tem de fazer, cortes salariais maiores para se substituir despedimento", afirmou o governante.Em cima da mesa estão, no entanto, outras alternativas, afirmou Pedro Nuno Santos, exemplificando com rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas e licenças sem vencimento.Para o Sindicatos dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos "é inaceitável o senhor ministro propor mais cortes salariais em troca de menos despedimentos", disse aoo secretário-geral do SITAVA. "Por que é que não se equacionam alternativas como cortes no leasing dos aviões ou nas taxas aeroportuárias?", acrescentou José de Sousa.O PCP defendeu este domingo "medidas excecionais" para manter a TAP como empresa estratégica para Portugal, rejeitando que seja a União Europeia a determinar qual deve ser o futuro da empresa. "Porque carga de água é que tem de ser a União Europeia a decidir o nosso futuro coletivo e das nossas empresas", questionou o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa após uma reunião do comité central comunista, considerando que Bruxelas quer "negar o futuro" da TAP.