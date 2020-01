Governo admite maior subida nos ordenados

O Governo admitiu esta sexta-feira que há margem para ir além dos 0,3% previstos para o aumento de salários na Função Pública. A ministra com a pasta da Administração Pública, Alexandra Leitão, rejeitou avançar com mais pormenores, já que os "sindicatos serão os primeiros a saber".Os detalhes ficam guardados para 10 de fevereiro, quando está agendada uma reunião com os diferentes sindicatos. O encontro só acontecerá quatro dias depois da votação final global do Orçamento do Estado para 2020. "É evidente que há margem no Orçamento, senão não iríamos estar a convocá-los", garantiu Alexandra Leitão no Parlamento.Só à mesa, com os parceiros, é que a ministra irá revelar "o que é que vai ser acrescentado aos 0,3%" de aumento já previsto nas contas públicas para este ano."Estes 0,3% não me envergonham porque representam uma retoma", insistiu.A convocatória aos sindicatos surgiu, também, depois de ter sido agendada uma greve nacional para 31 de janeiro. A ministra rejeita que o objetivo da nova ronda negocial tenha sido o de desmarcar o protesto. Os sindicatos reforçam que vão mesmo parar nesse dia.A Federação de Sindicatos da Administração Pública, a Frente Comum e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado são também unânimes nas críticas à data escolhida para a reunião.O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, reforçou esta sexta-feira que a proposta do Governo de 0,3% para os salários da Função Pública "não é uma negociação séria com os sindicatos", apelando ao Executivo para reconsiderar em nome da "justiça".Cerca de 13,5 mil candidatos vão este sábado fazer uma prova de conhecimentos para tentarem integrar a bolsa de recrutamento de técnicos superiores do Estado. O processo foi marcado por falhas, com provas diferentes marcadas para a mesma hora.O alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho do Estado será feito "ao longo de 2020". A garantia foi dada pela ministra Alexandra Leitão, que explicou que os estudos apontam para esse alargamento como uma boa solução para garantir o futuro do subsistema de saúde.O Governo nega estar a estudar uma solução para acelerar o saneamento do Novo Banco. A posição surgiu em reação à notícia do ‘Público’ que dava conta de que o Executivo estaria a preparar uma injeção final de 1400 milhões de euros, que permitiria concluir a limpeza do banco com poupanças e antes do prazo previsto."O Governo não tem nenhuma proposta para análise relativa à estratégia de limpeza dos créditos problemáticos", reagiu.