O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, alterações ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) que “alargam a medida a um maior número de beneficiários”, com mudanças na condição de recursos, anunciou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.









A condição de recursos (conjunto de condições que o agregado familiar deve reunir para poder ter acesso ao apoio) passa a abranger trabalhadores que tenham segundas habitações até ao valor de 450 Indexantes de Apoios Sociais, ou seja, até 197 464,5 euros.

Além disso, este subsídio, cuja prestação mensal varia entre 50 € e 501,16 €, passará a considerar as quebras de faturação do primeiro trimestre do ano, contabilizando os efeitos do confinamento decretado em janeiro. Com as alterações, o apoio passa também a incluir os trabalhadores independentes sem atividade aberta.





Em relação aos novos apoios para recibos verdes e sócios-gerentes promulgados pelo Presidente da República, o BE acusou esta quinta-feira o Governo de “boicotar o seu efeito imediato”, considerando que com o pagamento previsto apenas para maio o número de beneficiários será “substancialmente inferior”.