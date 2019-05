Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo altera comunicação de inventários ao Fisco

Portaria publicada altera a estrutura e características do ficheiro para comunicação dos inventários pelos sujeitos passivos à Autoridade Tributária.

10:39

O ficheiro para comunicar inventários das empresas à Autoridade Tributária (AT) foi alterado, por diploma publicado esta quinta-feira, tendo novas características e estrutura a partir de 01 de janeiro de 2020.



As novas regras aplicam-se às comunicações de inventários referentes aos períodos de tributação de 2019 e anos seguintes, segundo a portaria publicada esta quinta-feira e assinada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.



O governante justifica a necessidade desta alteração no ficheiro com o reforço do controlo das operações realizadas pelos sujeitos passivos tendo em vista combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscais.



O inventário valorizado deve ser comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados.



A portaria publicada altera a estrutura e características do ficheiro para comunicação dos inventários pelos sujeitos passivos à AT, de modo a passar a incluir a informação relativa à valorização do inventário.