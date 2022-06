O ministro do Ambiente afirmou este domingo que o Governo dispõe de “novos instrumentos” para verificar se o mercado de combustíveis está a funcionar normalmente e que o executivo “não hesitará em atuar” se for detetada alguma anomalia.

Decomposição do preço dos combustíveis







Duarte Cordeiro referia-se aos novos poderes da Entidade Reguladora dos Serviços Energético (ERSE) que, semanalmente, publica um relatório sobre a evolução das margens de comercialização dos combustíveis.









