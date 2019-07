Governo antecipa "comportamento dinâmico" e possível aceleração do PIB no 2.º trimestre

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, avançou esta quarta-feira, no parlamento, que o Produto Interno Bruto (PIB) português deverá registar um "comportamento dinâmico" no segundo trimestre e até uma possível aceleração.

"O comportamento da economia foi muito forte. Tivemos uma aceleração do crescimento do PIB no primeiro trimestre. Os dados que já temos disponíveis antecipam um comportamento dinâmico e provavelmente até uma aceleração, relativamente ao trimestre anterior", assegurou Pedro Siza Vieira, numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o governante, esta projeção baseia-se num conjunto de indicadores, recolhidos até à data, com comportamento positivo.