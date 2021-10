Governo trava subida do preço dos combustíveis

O Governo vai anunciar esta sexta-feira mexidas na fiscalidade sobre os combustíveis para travar a escalada de preços da gasolina e do gasóleo.A ordem partiu do gabinete do primeiro-ministro António Costa e as Finanças realizaram as mudanças que serão anunciadas em conferência de imprensa durante a tarde.Recorde-se que o preço dos combustíveis está numa escalada há várias semanas. Nos últimos dias o valor da gasolina chegou mesmo a bater nos dois euros por litro."Temos que deixar de ser este povo ‘manso’ que admite tudo", pode ler-se na descrição do grupo de Facebookcriado há 24 horas e que junta mais de 276 mil membros.

O valor dos combustíveis disparou, tendo ultrapassado pela primeira vez em Portugal os dois euros por litro, esta quarta-feira. Os portugueses recorreram às redes sociais para mostrar a indignação com a situação.

O grupo já avançou com a marcação de uma greve inicial para esta sexta-feira, dia 15 de outubro. Além dessa, há pelo menos mais quatro greves marcadas para os dias 21, 22, 28 e 29 de outubro, com o objetivo que os portugueses não abasteçam durante estes dias, como forma de manifestação.