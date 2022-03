O Governo vai avançar com um mecanismo de apoio às famílias mais vulneráveis para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis e dos bens alimentares.A medida foi anunciada esta segunda-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, numa conferência de imprensa com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, sobre os novos apoios governamentais no âmbito do conflito na Ucrânia.