Governo anuncia redução do ISP nos combustíveis para combater escalada de preços

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta terça-feira que o Governo vai baixar novamente o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (IPS) já esta sexta-feira para fazer face aos aumentos previstos provocados pela guerra na Ucrânia.Em declarações aos jornalistas após a reunião reunião extraordinária da Consertação Social, o primeiro-ministro admitiu que os preços do gasóleo e da gasolina deverão continuar a aumentar na próxima semana. Para isso, o Governo vai calcular todas as semanas a devolução deste valor.

"A partir da próxima sexta-feira, vamos passar a devolver em redução do ISP todos os potenciais aumentos da receita fiscal em sede de IVA", declarou o líder do executivo no final de três horas de reunião.

Costa sublinhou que Portugal não pode alterar a taxa de IVA, uma vez que "precisa de autorização da UE". A Comissão Europeia tem vindo a trabalhar na questão e deverá ser anunciada brevemente uma decisão."Temos de ter em conta que cada medida que adotamos tem consequências que não se esgotam. Temos de procurar medidas que aumentem a pressão na Russia, mas que tragam poucas consequências", continuouA medida anunciada esta terça-feira junta-se à já anunciada pelo Executivo sobre o aumento de 5 para 20 euros do AUTOvoucher, um apoio que "vai durar o tempo que for necessário", frisou o primeiro-ministro.