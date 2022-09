Linha de crédito de 600 milhões de euros e apoios até aos 5 milhões: As medidas do Governo para as empresas

O Governo vai disponibilizar, ainda, uma linha de crédito de 600 milhões de euros para apoiar as empresas, operacionalizada pelo Banco de Fomento. Vamos lançar "uma linha de crédito no valor de 600 milhões de euros, com garantia mútua e prazo de oito anos. Com carência de capital de 12 meses para as empresas afetadas pelas perturbações". A medida vai ser aplicada a partir da segunda quinzena de outubro. Esta linha tem um prazo de oito anos e destina-se às empresas afetadas pelo preço da energia, matérias-primas e pelas cadeias de abastecimento.



No quadro do acordo temporário com a União Europeia, vai haver uma apoio de dois milhões de euros para todas as empresas com custos expressivos. oCosta Silva referiu ainda que as empresas podem ter um apoio até cinco milhões de euros desde que seja para manter a atividade industrial. Existindo, portanto, na totalidade, um pacote de 230 milhões para apoio às empresas.



Costa Silva refere ainda que o layoff não é adequado na situação em que o País se encontra. "Aqui vamos ter formação no contexto de produção no local de trabalho para manter a atividade. É um pacote de 100 milhões de euros".