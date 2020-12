Governo aprova fim dos 'vistos gold' nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e no litoral

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que acaba com 'vistos gold' nas regiões do litoral e áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que entrará em vigor em julho de 2021, com um período transitório.

No final do Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva anunciou a aprovação do decreto-lei que altera o regime jurídico das autorizações de residência para investimento ['vistos gold'], tal como previsto numa autorização legislativa do Orçamento do Estado para 2020.

O diploma tem por objetivo "favorecer a promoção do investimento de estrangeiros nas regiões de baixa densidade, nomeadamente na requalificação urbana, no património cultural, nas atividades de alto valor ambiental ou social, no investimento produtivo e na criação de emprego", sublinhou.