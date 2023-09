O primeiro-ministro anunciou, esta terça-feira, na Assembleia da República, que o Governo vai aprovar no Conselho de Ministros do próximo dia 28 de setembro o diploma que irá estabelecer o enquadramento do processo de privatização da TAP.

Este passo do executivo em relação ao processo de privatização da TAP foi transmitido por António Costa no discurso inicial que proferiu no debate parlamentar da moção de censura do Chega ao Governo.