Governo atribui 3,8 milhões a 15 projetos nas áreas da inteligência artificial

Executivo promove boas práticas de utilização na Administração Pública.

O Governo atribuiu cerca de 3,8 milhões de euros a 15 projetos de investigação nas áreas da inteligência artificial e ciência dos dados para aplicação na Administração Pública.Os projetos são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no âmbito do programa INCoDe.2030 - Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030.Serão desenvolvidos em áreas diversas como a saúde, educação, cultura, mobilidade e gestão do território e têm por objetivo reforçar a modernização da Administração Pública e o seu papel e benefícios juntos dos cidadãos.A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, marcaram presença no evento de apresentação destes projetos, que juntarão no seu desenvolvimento entidades científicas e entidades da Administração Pública.