O Governo atualizou os abonos de famílias, incluindo as majorações dos apoios às famílias em situações de monoparentalidade. A portaria foi publicada esta quarta-feira em ‘Diário da República’, mas com efeitos a 1 de janeiro de 2023.



Os montantes mensais do abono de família para crianças e jovens variam entre os 161,03 euros, do primeiro escalão, e os 20,91 euros, do 4º escalão (ver infografia).









