Governo autoriza empresas públicas a aumentar massa salarial até 5%

O Governo autorizou as empresas do setor público a aumentar a massa salarial global até 5%, sendo que a referência por trabalhador é de 3%, segundo despacho enviado às empresas, a que a Lusa teve acesso.

"As empresas públicas do Setor Empresarial do Estado podem proceder a um aumento da massa salarial global até 5%, de forma anualizada, face a 2023", lê-se no despacho assinado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, no sábado.

O documento estabelece que o aumento salarial por trabalhador deve ter por referência o valor de 3%, sendo que a percentagem tem em conta as componentes remuneratórias, incluindo atualizações salariais, progressões e promoções, sem prejuízo do cumprimento do aumento do salário mínimo nacional para 820 euros (+7,9% face a 2023) a partir de janeiro.