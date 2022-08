A Segurança Social baixou a fasquia na recuperação de dívidas, prevendo para este ano o valor mais baixo desde, pelo menos, 2011. Segundo as projeções, o valor este ano é de 354 milhões de euros, uma redução de 80 milhões de euros face ao ano passado.



O Plano Estratégico do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 2022-2024 prevê ainda arrecadar 483 milhões de euros no próximo ano e 497,5 milhões de euros em 2024.









