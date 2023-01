Governo cancela venda de banco da Caixa Geral de Depósitos no Brasil

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a "anulação do processo" de venda do Banco Caixa Geral -- Brasil em conselho de ministros, depois de ter relançado a operação em maio de 2021.

"Foi aprovada a resolução que determina a anulação do processo de alienação das ações representativas do capital social do Banco Caixa Geral - Brasil, S.A. detidas, direta e indiretamente, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., e de alienação da totalidade ou parte do capital social das sociedades detidas, direta ou indiretamente, pela sociedade, incluindo a totalidade ou parte dos respetivos ativos", refere um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

O executivo tinha aprovado em maio de 2021 o relançamento da venda do banco, depois de ter falhado o primeiro processo de alienação.

Aquando da apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021, Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, que detém o banco, explicou que a operação de venda tinha sido cancelada porque a CGD considerou que as propostas que existiam não defendiam os seus interesses e preferiu não vender a fazê-lo "em circunstâncias não positivas".

Em julho do último ano, o administrador disse estar à espera "por desenvolvimentos no processo do Brasil".

A venda do banco da CGD no Brasil fazia parte do plano de reestruturação do banco público, acordado com a Comissão Europeia, mas a sua alienação acabou por não ser concretizada.