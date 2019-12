Governo carrega nas taxas sobre automóveis a gasóleo

O Orçamento do Estado para 2020 mantém e, nalguns casos, agrava ligeiramente as penalizações sobre os automóveis mais poluentes. Ainda assim, não se antecipam aumentos significativos nos veículos novos. E mantêm-se os incentivos à compra de veículos ‘verdes’, desde automóveis ligeiros a bicicletas, passando por motociclos.O Executivo mantém no próximo ano o agravamento de 500 euros sobre a compra de automóveis a gasóleo, mas altera o valor de emissão de partículas para carros que emitem acima de 0,001 g/km, alargando o universo abrangido: no ano passado, só os veículos com emissões abaixo de 0,002 g/km não pagavam.A penalização dos veículos a gasóleo mantém-se também em sede de Imposto Único de Circulação (IUC), com o pagamento do adicional que varia entre os cinco e os 69 euros.Os valores referentes ao Imposto sobre Veículos (ISV), na componente de cilindrada, mostram um ligeiro agravamento, em linha com a inflação.No que diz respeito à componente ambiental, o Executivo integrou a tabela de descontos às emissões contabilizadas segundo a nova forma de medição das emissões (WLTP), de forma a garantir a "neutralidade fiscal", tal como foi pedido pela União Europeia. Em termos globais, prevê-se apenas um ligeiro aumento do imposto dos veículos acima de 1250 cc.Mantêm-se os incentivos aos veículos de emissões zero, financiados pelo Fundo Ambiental, desde automóveis, passando por bicicletas e motos.Os carros de serviço das empresas vão, por seu turno, passar a pagar a taxa mais baixa das tributações autónomas em IRC até aos 27 500 euros de valor de custo de aquisição.